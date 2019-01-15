Крымскотатарского активиста Эдема Бекирова вывезли из СИЗО в больницу

Крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, обвиняемого в незаконном обороте оружия и незаконной передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении взрывчатых веществ (ч. 2 ст. 222 УК и ч.2 ст. 222.1 УК), вывезли из СИЗО на медосвидетельствование в больницу имени Семашко, находящуюся в Симферополе.

Адвокат международного объединения «Агора» Алексей Ладин рассказал, что сторона защиты добивалась медосвидетельствования с момента заключения Бекирова под стражу для того, чтобы решить вопрос об изменении меры пресечения, «так как ряд его хронических болезней входит в перечень, препятствующих аресту».

«По результату медосвидетельствования защита ожидает заключения врачей в подтверждение хронических заболеваний, на основании которого будет решаться вопрос об изменении меры пресечения на любую другую», — сообщил адвокат.

Ладин отметил, что наиболее реальной мерой пресечения в случае Бекирова является домашний арест.

Бекиров был задержан российскими пограничниками при попытке перехода админграницы 12 декабря 2018 года. На следующий день его арестовали до 11 февраля.

По версии следствия, Бекиров в мае 2018 года, будучи в Крыму, отдал на хранение более десяти килограмм взрывчатки и почти две сотни патронов. Мужчина, который якобы принял на хранение взрывчатку и боеприпасы, выступает в деле единственным свидетелем обвинения.

Защита настаивает, что Бекиров, инвалид 1-й группы, потерявший ногу из-за диабета, и требующий постоянного медицинского ухода, не делал ничего противозаконного во время посещения Крыма, что доказывают его родные, сопровождавшие во время поездки, а также биллинг его телефона, который был все время при нем.