Губернатор Хакасии выиграл иск к пресс-секретарю «Роснефти» о защите чести и достоинства

Губернатор Хакасии Валентин Коновалов выиграл иск о защите чести и достоинства к пресс-секретарю «Роснефти» Михаилу Леонтьеву, об этом сообщает «Коммерсант».

В материалах дела, которые имеются в распоряжении издания, говорится, что 20 сентября 2018 года в программе NotaBene телеканала ТВ7 вышел сюжет Леонтьева о Коновалове, это произошло после его победы в первом туре губернаторских выборов над кандидатом от «Единой России» Виктором Зиминым, который на тот момент был главой Хакасии.

«Кампанию коммуниста финансировал холдинг "Рутэк", активом которого является разрез "Аршановский". Что касается коммуниста Коновалова на содержании единоросса [Глеба] Хора (считается бенефициаром "Рутэка"— ред.) — так это вопрос революционной целесообразности»,— сказал в сюжете Михаил Леонтьев.

Как говорится в материалах суда, истец «был обвинен в совершении коррупционных действий, указывающих на подкуп избирателей, незаконное финансирование избирательной кампании». Коновалов потребовал признать сказанное Леонтьевым не соответствующим действительности и порочащим его честь, а ТВ7 опубликовать опровержение.

«Коммерсант» отмечает, что во время суда представитель телеканала заявила, что высказывание Леонтьева «это оценочное суждение автора, носящее субъективный характер».

Представитель пресс-секретаря «Роснефти» сообщил, что заявления автора сюжета нужно считать «разумной критикой его деятельности как политика и не могут рассматриваться как умаляющие его честь и достоинство». Он также сказал, что Леонтьев «опирался на общеизвестные факты», которые были опубликованы в статьях «Как связаны коммунист Валентин Коновалов, депутат-единоросс Глеб Хор и торговля через офшоры?» и «В интересах угольных королей?» в середине сентября на интернет-сайтах.

Иск Коновалова удовлетворили частично. Суд признал заявление о финансировании разрезом избирательной кампании Коновалова, не соответствующим действительности, а вторая же часть спорной фразы («Что касается коммуниста Коновалова на содержании единоросса Хора — так это вопрос революционной целесообразности») посчитал субъективным мнением автора. ТВ7 также обязали опубликовать опровержение после вступления решения в силу.

На втором туре губернаторских выборов, который прошел 11 ноября 2018 года, участвовал только Коновалов как кандидат от КПРФ. За него проголосовали 101 405 избирателей (57,57%), против — 72 498 избирателей (41,16%).

Виктор Зимин, бывший исполняющим обязанности главы Хакасии, в первом туре выборов проиграл Коновалову. 23 сентября должен был состояться второй тур, но его перенесли на 7 октября из-за того, что Зимин снял свою кандидатуру. Позже стало известно, что он станет заместителем гендиректора в госкомпании «Российские железные дороги».