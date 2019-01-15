Таиландский суд приговорил Алекса Лесли и Настю Рыбку к условным срокам

Суд в Таиланде приговорил Александра Кириллова (Алекса Лесли), Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку) и еще шестерых обвиняемых по делу о нелегальном секс-тренинге в стране к условным срокам, сообщает РИА Новости.

После того, как они признали вину, их приговорили также к реальному заключению, которое равно уже отбытому сроку, составившему 9 месяцев нахождения в следственной тюрьме. Сейчас суд принимает меры, чтобы депортировать обвиняемых в Россию и Беларусь.

Напомним, Настю Рыбку и Алекса Лесли задержали в феврале прошлого года по подозрению в проведении секс-тренинга и «создании тайного преступного сообщества и предоставлении услуг сексуального характера».

Настя Рыбка попала в поле зрения СМИ после того, как Фонд по борьбе к коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование о бизнесмене Олеге Дерипаске, основанное на инстаграме Насти Рыбки и ее книге «Дневник по соблазнению Миллиардера, или Клон для олигарха». В расследовании утверждалось, что бывший вице-премьер Сергей Приходько и бизнесмен Дерипаска проводили переговоры на яхте предпринимателя у берегов Норвегии

В июле прошлого года Дерипаска отсудил у Насти Рыбки и Алекса Лесли по 500 тысяч рублей в качестве компенсации за раскрытие информации о его частной жизни: те в соцсетях опубликовали фотографии с бизнесменов, а также аудиозаписи его разговоров.