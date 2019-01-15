Адвокат «Агоры» обратился в симферопольский суд из-за саботажа президентских поправок в ст. 282 УК

Адвокат международного объединения «Агора» Алексей Ладин обратился в Симферопольский районный суд с жалобой на бездействие следователя Следственного комитета (СК), из-за «отказа им исполнять поправки в 282 статью Уголовного кодекса РФ о частичной декриминализации экстремизма».

Ладин является защитником восьми обвиняемых по делам экстремистской и террористической направленности в Крыму. 8 января его подзащитный Исмаил Рамазанов, обвиняемый в экстремизме с использованием online-рации Zello, обратился с ходатайством о прекращении уголовного дела. Ходатайство было зарегистрировано, однако до сих пор не разрешено. Аналогичная ситуация по другим семи «экстремистским» делам в Крыму, фигуранты которых также обратились с ходатайством о прекращении преследования.

«Это общая практика. Несмотря на изменившуюся государственную политику осенью прошлого года, несмотря на внесение изменений в Уголовный кодекс и смягчение статьи 282 УК РФ, следственные органы не прекращают такие уголовные дела, и мы вынуждены обращаться в суды», — отметил в заявлении адвокат и попросил суд «признать незаконным бездействие следователя о прекращении уголовного дела и обязать устранить указанные нарушения».

Ходатайство о прекращении преследования было подано также 8 января в отношении Эльвины Мамедовой, обвиняемой в размещении «экстремистских» постов на странице во «ВКонтакте». 10 января Ладин и адвокат Эдем Семедляев ходатайствовали о прекращении преследования Гульсум Алиевой, обвиняемой в размещении «экстремистских» постов в фейсбуке.