«Би-би-си»: часовня «ЧВК Вагнера» на Кубани перешла в собственность тезки командира наемников

Часовня в Краснодарском крае рядом с полигоном Молькино, где, по данным СМИ, находится тренировочная база «ЧВК (частной военной компании — ред.) Вагнера», перешла в собственность «Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов», которую возглавляет тезка командира наемников Андрей Трошев. Об этом говорится в расследовании Русской службы «Би-би-си».

Землю под часовню в 2017 году выкупила петербургская компания «Эксклюзив технолоджи», однако, как ранее утверждала «Би-би-си», на деле строительством часовни занималась связанная с Пригожиным ООО «Мегалайн».

Согласно данным Росреестра, владельцем и 1,6 га земли, и часовни в декабре прошлого года стала организация полного тезки Трошева. В «Эксклюзив технолоджи» сообщили «Би-би-си», что купили участок для строительства объекта «по заказу общественной организации, которая в скором времени станет полноправным собственником в рамках заключенных ранее договоренностей».

О биографии Трошева после того, как тот впервые появился в эфире российских телеканалов на кремлевском приеме в честь Героев Отечества в декабре 2016 года, писала «Фонтанка».

Он закончил Ленинградское артиллерийское училище, командовал самоходно-артиллерийской батареей во время войны Афганистане в середине 1980-х, а после армии продолжил службу в петербургском ОМОНе и СОБРе главка МВД по Северо-Западу. А после ухода на пенсию в 2014 году его, по данным «Фонтанки», неоднократно замечали в поездках с сотрудниками службы безопасности Пригожина.

Напомним, о вооруженных формированиях, получивших название ЧВК «Вагнер», заговорили после начала боевых действий на востоке Украины и в Сирии. Позднее СМИ сообщали, что наемники ЧВК были замечены в странах Африки и Ливии. Основателем и главным спонсором ЧВК «Вагнер» СМИ называют бизнесмена Евгения Пригожина, который связь с ЧВК неоднократно отвергал. Российские власти существование частных военных компаний также отрицают.