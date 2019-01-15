Задержанных на Азове украинских моряков оставили в СИЗО до 24 апреля. Фото
Андрей КаревНовая газета
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15:54 Лефортовский суд также продлил арест матросу «Бердянска» Богдану Головашу, матросу «Никополя» Сергею Попову, старшему матросу «Яны Капу» Владимиру Терещенко и мичману Андрею Шевченко.
16:36 В СИЗО также оставили старшего матроса «Яны Капу» Михаила Власюка, капитан 2 ранга «Бердянска» Дениса Гриценко, старшего матроса «Никополя» Вячеслава Зинченко и офицера контразведки СБУ Андрея Драча.
Лефортовский суд Москвы продлил до 24 апреля арест четырем украинским морякам, задержанными российскими пограничниками во время инцидента в Керченском проливе. Заседание проходило в закрытом режиме.
Судья удовлетворила ходатайство следствия о продлении ареста на два месяца капитану малого бронированного артиллерийского катера «Бердянск» Роману Мокряку, матросам «Никополя» Андрею Опрыску и Сергею Цибизову, а также матросу буксира «Яны Капу» Евгению Семидоцкому. Председательствущая огласила только резолютивную часть.
В начале заседания обвиняемые отказались отвечать на вопросы судьи и только назвали свои имена.
«Согласно Женевской конвенции, военнопленные обязаны назвать только свое имя и звание. Больше никаких данных мы не скажем»,
— заявил Мокряк. Его поддержали другие заключенные.
Защита также просила изменить подсудность для рассмотрения ходатайства следствия. Для этого они предложили Московский военный гарнизонный суд. однако судья отказалась удовлетворить просьбу адвокатов.
В ближайшее время Лефортовский суд также решит вопрос о продлении меры пресечения остальных моряков.
Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российская погранслужба обстреляла и задержала три украинских военных корабля, направлявшихся из Одессы в Мариуполь. Российская сторона заявляла, что корабли незаконно пересекли границу, так как Украина предварительно не подала заявки на проход судов. Киев утверждает, что отправлял запросы, но не получил на них ответа.
ФСБ возбудила уголовное дело и предъявила обвинение 24 украинским морякам (по части 3 статьи 322 УК РФ) в «незаконном пересечении границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору».