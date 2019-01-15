Мосгорсуд оставил под арестом обвиняемого в госизмене 74-летнего ученого Кудрявцева из ЦНИИмаш

Мосгорсуд оставил в силе решение Лефортовского суда об аресте 74-летнего ученого ЦНИИмаш (входит в «Роскосмос») Виктора Кудрявцева, обвиняемого в госизмене (ст. 275 УК).

Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Защита ученого, юристы из правозащитного объединения «Команда 29», просили изменить меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей из-за проблем со здоровьем.

Юрист «Команды 29» Иван Павлов рассказал «Новой», что защита планирует обжаловать условия содержания под стражей в ЕСПЧ, отметив, что в делах по госизмене ресурсы «очень ограничены».

Напомним, ученого из ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева задержали в июле 2018 года по обвинению в госизмене. По версии следствия, он передал бельгийскому Фон Кармановскому научному институту информацию, которая могла быть использована при создании нового вооружения. Сам Кудрявцев утверждает, что не имел доступа к секретным сведениям более 20 лет.​​​

Сын Кудрявцева Ярослав и его адвокат, юрист «Команды 29» Иван Павлов, говорили «Новой» о давлении на ученого со стороны следствия. По их словам, от ученого хотят добиться признательных показаний в обмен на перевод под домашний арест. Павлов также рассказывал, что следователь запретил его подзащитному свидания, так как он отказался идти на сделку со следствием.