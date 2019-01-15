Соучредитель PrimaMedia подал иск о защите чести к обвинившей его в изнасиловании журналистке

Соучредитель PrimaMedia Алексей Мигунов подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации в Первореченский районный суд Владивостока после обвинений в изнасиловании со стороны журналистки «Сибирь.Реалий» Екатерины Федоровой, копию заявления он выложил на своей странице в фейсбуке.

«К огромному сожалению, в социальных сетях опорочить человека можно за одну минуту, а для восстановления репутации и доброго имени в суде требуется длительное время», — написал Мигунов.

3 января Федорова написала в фейсбуке, что Мигунов в состоянии алкогольного опьянения изнасиловал ее в октябре прошлого года: «Он рвал на мне одежду. Я забивалась в угол, но он вытаскивал меня из любого места. Требовал массаж, чай, секс, что угодно. Он протестовал против защиты».

Журналистка писала, что не подала заявление в полицию из-за того, что «чувствует себя виноватой» и что Мигунов «сможет замять любое дело».

Сам Мигунов в ответ отвергал все обвинения в изнасиловании, заявив, что в словах Федоровой «есть манипуляция фактами, есть много вымысла в собственных интересах, много лжи», однако после этого приостановил работу в медиахолдинге.