Генпрокуратура нашла у экс-главы Серпуховского района Шестуна имущество на 10 млрд рублей

У бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, обвиняемого в крупном мошенничестве, нашли имущество стоимостью 10 млрд рублей. Об этом сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной.

«С учетом того, что выявленное имущественное положение Шестуна не соответствует никоим образом его официальным доходам, Генеральная прокуратура в самые ближайшие дни закончит готовить материалы для направления в суд иска об обращении всего этого имущества в доход государства», — заявил он (цитата по ТАСС).

По версии Генпрокуратуры, с 2013 по 2017 год Шестун, будучи главой района, вывел из государственной собственности земли общей площадью более 13,4 млн кв.м., которые впоследствии продал и перепродал через подставных лиц. Ведомство установило, что он был владельцем 676 объектов недвижимости, 565 из которых были оформлены на подконтрольные ему 40 юридических лиц.

В личном распоряжении Шестуна оказались дом и земельный участок площадью 17 га, который, как сообщает прокуратура, в 2007 году он выделил сам себе, проведя фиктивные аукционы. У экс-главы района обнаружили автопарк из 22 автомобилей, его стоимость ведомство оценило в 27 млн рублей. Во владении структур Шестуна также нашли две базы отдыха кадастровой стоимостью 274 млн рубля.

Павел Соболев, адвокат Александра Шестуна, заявил «Новой газете», что, по его мнению, Генеральная прокуратура подменяет собой следственные органы:

«Шестун еще не признан виновным и имущество, которое ему инкриминируют, к этому отношения никакого не имеет. Шестун много лет занимал должность главы Серпуховского района и ежегодно сдавал декларации о доходах, которые проверялись — в том числе и сотрудниками Генеральной прокуратуры. Поэтому данное заявление мы рассматриваем только как желание очернить Шестуна и присвоить имущество, которое ему не принадлежит. Мы даже не знаем, что это за имущество, что это за автомобили и база отдыха. Шестун никакого отношения к ним не имел и такими деньгами не располагал».

В июне 2018 года Шестуна арестовали по обвинению в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 286 УК). Позднее следствие переквалифицировало дело на ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Шестуна также обвиняют в легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 174.1 УК), и в незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК).

Следователь настаивает, что бывший глава Серпуховского района в 2008-2014 годах незаконно передал четыре земельных участка частной компании для строительства торговых центров, чем причинил ущерб государству на 62 млн рублей.

Сам Шестун считает дело сфабрикованным. В январе защита арестованного подала жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) о нарушении прав на свободу и личную неприкосновенность. Ранее адвокаты уже обращались в ЕСПЧ с жалобой на условия содержания в следственном изоляторе. В Страсбурге этому обращению присвоили статус приоритетного.