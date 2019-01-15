Федеральная налоговая служба запретила переводы в онлайн-казино Azino777

Федеральная налоговая служба (ФНС) запретила банкам и российским платежным системам переводить средства на счета компании Victory 777 N.V., которая является оператором интернет-казино Azino777, известного как «Azino три топора», сообщило РИА Новости.

Компания оказалась единственной в опубликованном 27 декабря перечне организаторов азартных игр, нарушающих российское законодательство, отмечают «Ведомости». При этом пять из девяти способов пополнения баланса в казино предполагают пользование иностранными платежными системами, которые не попадают под российское законодательство.

Victory777 N.V., как ранее писал РБК, зарегистрирована и получила лицензию на игровую деятельность на острове Кюрасао (часть Королевства Нидерландов, остров в Карибском море).

По подсчетам издания, годовой объем ставок в Azino777 составляет от 6 до 15 миллиардов рублей, а в 2017 году оно стало крупнейшим рекламодателем на российском рынке онлайн-видео: на его долю пришлось более 7% всех показов рекламных роликов в рунете.