Число жертв после взрыва газа в жилом доме в Шахтах возросло до четырех

Число жертв после взрыва в жилом доме в городе Шахты возросло до четырех. Об этом РИА Новости сообщили в управлении МЧС по Ростовской области.

«Обнаружены тела еще двух погибших — мужчины и женщины в квартире 68. Остается неизвестна судьба одного человека», — заявил глава ведомства Вячеслав Бутко.

14 января в многоэтажном жилом доме в Шахтах произошел взрыв. Спасатели эвакуировали 140 жильцов дома, из-под завалов спасли семерых человек. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК). Ведомство рассматривает версию взрыва из-за утечки бытового газа в качестве приоритетной.