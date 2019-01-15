Путин сменил посла в Центральноафриканской республике

Президент Владимир Путин назначил Владимира Титоренко на должность посла России в Центральноафриканской Республике вместо Сергея Лобанова, соответствующие указы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Лобанов занимал должность посла в ЦАР с марта 2011 года. До этого, в 2002-2007 годах, он был советником-посланником посольства в Гане, а после этого заместителем директора департамента безопасности МИД.

Владимир Титоренко в 2002-2003 годах был послом России в Ираке, в 2003-2007 годах — в Алжире, а с 2009 по март 2012 года — в Катаре. Его отставке предшествовало нападение на него неизвестными в аэропорту Дохи, в результате которого тот получил серьезные повреждения сетчатки глаза.

В начале прошлого года Россия отправила в ЦАР пять военнослужащих и 170 гражданских инструкторов, а также стрелковое оружие и боеприпасы. При этом, как писала «Новая», под видом инструкторов в стране также оказались наемники из так называемой «группы Вагнера».

В августе обе страны подписали соглашение о военном сотрудничестве, а позже премьер Дмитрий Медведев распорядился создать в ЦАР представительство российского министерства обороны.

Глава Минобороны ЦАР позже говорил РИА Новости, что соглашения между странами также подразумевают строительство российской военной базы, и ЦАР готова к ее строительству