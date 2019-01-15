Краснодарский военный суд подтвердил участие судьи в аварии, в которой пострадала 18-летняя девушка

В Краснодарском гарнизонном военном суде подтвердили изданию, что судья Арсен Крикоров стал участником ДТП в декабре, сообщает «Юга.ру».

Суд уточнил, что в настоящее время компетентные лица решают вопрос о проведении служебной проверки в отношении Крикорова.

Сам судья заявил «Комсомольской правде», что мать 18-летней девушки, пострадавшей в ДТП в конце декабря, требует от него 3 млн рублей.

«Есть объективное расследование, которое во всем разберется. Я не отрицаю, что был там и готов возместить ущерб, если что-то требуется, о чем сказал сразу. Непонятно, почему об это стало известно только сейчас, если авария была в декабре? Дело в том, что с меня хотят три миллиона рублей. Эту сумму мне назвала мама этой девочки на следующий день», — сказал Крикоров.

Судья утверждает, что во время инцидента не был в состоянии алкогольного опьянения: «Я не был пьян, я был в эмоциональном состоянии, для меня произошедшее было шоком».

Очевидец произошедшего Максим Константинов ранее рассказал об инциденте радиостанции «Говорит Москва».

«На перекрестке Дзержинского и Тургенева по переходу проходила девочка. Впереди идущая белая Приора ее увидела и остановилась. А судья как ехал, так и ехал. Я смотрю, вещи полетели, и девчонки нет. Я вышел, и он начал предъявлять "ты тоже в доле, да вы все сейчас сядете, типа мафия у вас, вы занимаетесь разводом". Он начал тягать девчонку, которая лежала. Вставай, говорит, и берет ее за куртку. "Если вы все это продолжите, я вас всех посажу"», — сообщил он.

Константинов рассказал, что судья попытался скрыться с места ДТП, но ему не дали это сделать очевидцы, а приехавшие на место случившегося полицейские Крикорова не задержали.

Мать потерпевшей девушки сообщила радиостанции об угрозах, которые стали поступать дочери в связи с произошедшим: «Дочери сейчас идут угрозы на странице. Пишет какая-то девушка “сделаю из тебя вторую Шурыгину”, “бойтесь теперь ходить”. Я дочери сказала, что приду домой, напишем заявление в полицию». По ее словам, судья связался с ними через несколько недель, после того, как о произошедшем стала появляться информация в интернете.