«Сдаться на радость глумлению мы не можем»: жена Шестуна отвергла сведения Генпрокуратуры об имуществе на 10 млрд рублей
«Новая газета»редакция
Сведения об имуществе бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, распространенные Генеральной прокуратурой России, не соответствуют действительности. Об этом говорится в заявлении его жены Юлии Шестун (есть в распоряжении редакции «Новой газеты»).
По ее словам, подобного имущества у Шестуна никогда не было, а действия Генпрокуратуры «направлены исключительно на создание негативного мнения о личности арестованного по сфабрикованному уголовному делу».
- «Во-первых, предрешая будущие судебные решения в свою пользу, прокуратура ставит свои усмотрения выше судебных решений и не считается с процедурой судебных разбирательств.
- Во-вторых, прокуратура как надзорный орган должна надзирать за законностью действий следствия, а не участвовать в ходе следственных действий, что, как сообщил господин Куренной, и происходит. При этом совершенно за кадром надзорных обязанностей прокуроров остаются вопросы грубейших нарушений как сроков расследования надуманно возбуждённого уголовного дела, так и законности избрания меры пресечения в виде содержания под стражей Александра Шестуна.
- В-третьих, о каком законном государственном обвинении в перспективе можно говорить при вышеописанном. Нельзя не учитывать предвзятость генпрокуратуры к Шестуну. Ведь именно он был единственным заявителем по нашумевшему «игорному делу», после которого десять подмосковных прокуроров на год оказались в СИЗО, в бегах. А один высокопоставленный сотрудник Генпрокуратуры Абросимов, по заявлению Шестуна, был осужден на 8 лет за взятку. Аукнулось...
- И самое главное: у Шестуна не было и не могло быть имущества стоимостью 10 млрд рублей», — говорится в заявлении.
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Юлия Шестун заявила, что будет оспаривать в законном порядке действия Генпрокуратуры: «Мы понимаем, что Шестун заказан крупными силами, мы понимаем, что не можем победить, но сдаться на радость глумлению мы тоже не можем. Для кого-то, благодаря черному пиару от государственных органов, Шестун — враг, для нас он муж и отец».
Ранее официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщил, что у Шестуна нашли имущество стоимостью 10 млрд рублей. В ведомстве заявили, что оно не соответствует официальным доходам экс-главы Серпуховского района и что оно будет изъято в доход государства.
Шестуна обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК), легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления (ст. 174.1 УК), и в незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК). По версии следствия, в 2008-2014 годах Шестун незаконно передал четыре земельных участка частной компании для строительства торговых центров, чем причинил ущерб государству на 62 млн рублей.
Сам Шестун считает дело сфабрикованным. В январе защита арестованного подала жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) о нарушении прав на свободу и личную неприкосновенность. Ранее адвокаты уже обращались в ЕСПЧ с жалобой на условия содержания в следственном изоляторе. В Страсбурге этому обращению присвоили статус приоритетного.