Госдеп назвал разочаровывающими переговоры с Россией по ДРСМД

Переговоры с Россией по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) были разочаровывающими, заявила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

«Встреча была разочаровывающей и очевидно, что Россия продолжит существенно нарушать договор», — сказала Томпсон. По ее словам, Москва была не готова объяснить, как она собирается вернуться к полному выполнению требований соглашения.

Замглавы МИД Сергей Рябков констатировал, что «продвижения» по теме ДРСМД нет, а требования американской стороны не содержат конкретики и не позволяют рассчитывать на сближение подходов.

«Это обстоятельство вызывает у нас обеспокоенность, поскольку США сами вводили 60-дневный срок, во время которого Россия, по их мнению, должна предпринять некие меры применительно к выполнению договора», — сказал Рябков.

Замглавы МИД России добавил, что Москва планирует объективно рассказать всем заинтересованным в сохранении ДРСМД странам о ситуации с ракетой 9М729, из-за которой США обвиняет Россию в нарушении договора.

Об этой ракете, в частности, уже рассказывал секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев в интервью «Российской газете». «Нарушения они связывают с якобы проводимыми Россией испытаниями ракеты с дальностью полета более 500 километров. Они имеют в виду нашу модернизированную ракету 9М729 с улучшенными характеристиками, дальность которой при испытаниях не превысила 476 километров, о чем американская сторона была проинформирована и могла убедиться», — сказал Патрушев, напомнив о том, что допустимая дальность 500 км.

Напомним, что договор о РСМД был подписан США и СССР 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года. Согласно документу, обе страны обязались за три года уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000–5500 км) и меньшей (500-1000 км) дальности, а также не иметь таких ракет в будущем.