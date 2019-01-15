«Победа» пригрозила отменить все международные рейсы из Пулково

Лоукостер «Победа» рассматривает вопрос об отмене всех международных рейсов из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге из-за «систематического повторения задержек» вылетов самолетов авиакомпании по вине службм аэропорта, заявили РБК в пресс-службе компании. Из Пулково самолеты «Победа» совершают рейсы в Стамбул, Милан, Лондон, Пизу, Кельн и Тбилиси.

По информации источника издания, это может уже произойти в апреле 2019 года, а поводом к такому решению послужила задержка нескольких самолетов 14 и 15 января, когда по требованию служб аэропорта были вскрыты все заблокированные и опломбированные кухонные отсеки в салоне самолета.

«Победа с самого начала полетов использует заблокированные неиспользуемые кухонные отсеки, чтобы сократить время уборки и досмотра ВС [воздушного судна] для обеспечения короткого разворота рейса — важнейшего условия развития лоукостера. Сокращенный график обслуживания ВС позволяет повысить налет и, в конечном счете, увеличить количество билетов по доступным ценами для клиентов», — рассказал собеседник РБК.

В пресс-службе «Победы» подтвердили РБК, что 14 января несколько рейсов авиакомпании были задержаны из-за того, что проверялись все деактивированные и опломбированные отсеки. При этом в пресс-службе добавили, что за последние полтора года в Пулково таких требований не выдвигали.

В самом аэропорту заявили, что подобными досмотрами самолетов занимается пограничная служба, и комментировать действия государственных органов не уполномочены. «Со своей стороны, оператор аэропорта Пулково выполняет все обязательства по договорам с авиаперевозчиком по наземному обслуживанию воздушных судов и пассажиров», — указали в пресс-службе аэропорта, отметив, что принимают усилия для урегулирования ситуации.

В комментарии ТАСС в пограничном управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области заявили, что досмотры самолетов «Победы» 14 и 15 января проводились в соответствии с законом.

Ранее авиакомпания «Победа» обвинила пограничную службу в массовых задержаниях международных рейсов. По словам представителя «Победы», пограничная служба объясняет задержку тем, что посадка пассажиров из терминала в автобусы начинается раньше прибытия экипажа на борт: «Хотя никаких законодательных требований к наличию экипажа на борту для начала процесса посадки не существует».

Собеседник СМИ считал, что действия погранслужбы стали ответной реакцией на отказ «Победы» незаконно отправить в любую страну гражданина Бенина, который вылетел 26 декабря в Стамбул, но не был допущен на территорию Турции и депортирован обратно в Россию.