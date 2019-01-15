В столице Кении неизвестные напали на отель. Полиция заявила о теракте

В столицы Кении Найроби на отель DusitD2 Hotel и ресторан при этом отеле Secret Garden совершили нападение неизвестные люди: сначала в гостиничном комплексе произошел взрыв, а потом началась стрельба, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на очевидца.

По информации информационного агентства, люди начали выбегать из здания с криками о помощи, а при входе в отель лежали тела людей. По предварительным данным, погибли не менее пяти человек, число пострадавших неизвестно. Полиция Кении расценивает случившиеся как теракт, уточнили в АР.

По данным KTN News, нападение в престижном районе Найроби совершили шестеро вооруженных людей. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России исламистская террористическая группировка «Аш-Шабаб».

Ее сторонники в 2013 году уже совершали теракт в одном из столичных торговых центров, тогда погибли 67 человек. Два года спустя террористы взяли ответственность за нападение на один из кенийских университетов, которое унесло жизнь 147 человек.