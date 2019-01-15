Совет Европы рекомендовал России обучать казаков из-за «дискриминационного» отношения к нацменьшинствам

Российские власти должны обучать сотрудников правоохранительных органов и казаков стандартам в области прав человека и меньшинств, говорится в докладе консультативного комитета Совета Европы о защите национальных меньшинств в России.

По словам авторов доклада, зачастую действия казаков в отношении нацменьшинств носят «откровенно дискриминационный характер», а сами казаки не контролируются так же строго, как обычные полицейские силы.

В разговоре с РБК верховный атаман Союза казаков России Павел Задорожный заявил, что идет навязывание стандартов, а само понятие нацменьшинство является надуманным. «Почему мы должны слушать то, что сказали в Европе? Мы сильное государство с древней историей и традициями», — ответил Задорожный.

Всего в комитете Совета Европы дали 11 рекомендаций для обеспечения «полного и реального» равенства национальных меньшинств. Среди них четыре, которые требуют «неотложной реализации»: создание условий для обеспечения равенства нацменьшинств и сохранения коренными народами их культуры, изменения законодательства в работе с неправительственными организациями, а также введения преподавания национальных языков с детского сада.