Британские парламентарии проголосовали против предложенного Мэй соглашения с ЕС по Brexit

Парламентарии Великобритании отклонил вариант соглашения премьер-министра страны Терезы Мэй по выходу из Европейского союза, сообщили РИА Новости.

Документ поддержали только 202 парламентария, против выступили 432. Мэй заявила, что к понедельнику 21 января подготовит новый план дальнейших действий по Brexit, если представители парламента по-прежнему доверяют правительствую.

В свою очередь, лидер Лейбористской партии Джереми Корбин внес в парламент предложение о выражении недоверия правительству Британии. По словам Корбина, это крупнейшее поражение правительства в парламенте с 1920-х годов.

Напомним, 23 июня 2016 года в Великобритании прошел референдум о выходе страны из Евросоюза. Более половины его участников (почти 52%) проголосовали «за» выход. В конце марта 2017 года началась официальная процедура Brexit. Предполагается, что Великобритании понадобится около двух лет на выход из ЕС.

В соглашении упоминается о границах между Северной Ирландией и Республикой Ирландия. Пока и Великобритания, и Ирландия входят в Евросоюз, она существует номинально и не мешает перемещению людей и товаров. При выходе Британии из ЕС граница может возникнуть.

В итоге предлагаемый парламентариям проект соглашения по Brexit был утвержден британским правительством 14 ноября, а затем его поддержали страны ЕС. После его обсуждений в правительстве в отставку ушли несколько несогласных министров — в том числе министрпо вопросам Brexit Доминик Рааб.

Однако Мэй перенесла слушания в парламенте страны по поводу данного соглашения. Она объяснила это тем, что пункт сделки о границе с Северной Ирландией «вызывает широко распространенную и глубокую озабоченность», и соглашение бы, вероятно, отклонили.

После этого, 48 однопартийцев инициировали голосование по доверию Мэй и большинство членов парламента из фракции Консервативной партии выразили доверие премьер-министру.