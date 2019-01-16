16 января в городе Шахты объявлен траур по погибшим.
Число жертв взрыва газа в жилом доме в Шахтах возросло до пяти человек
Спасатели обнаружили тело пятого погибшего в результате взрыва газа и обрушения перекрытий в многоэтажном доме в городе Шахты. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МЧС России.
«Спасатели обнаружили и извлекли из-под завалов последнего, пятого, погибшего. Поисковая операция завершена», — заявил представитель министерства.
Ранее сообщалось, что спасатели вели поиски тела последней жертвы взрыва газа – 23-летней девушки.
14 января в многоэтажном жилом доме в Шахтах произошел взрыв. Спасатели эвакуировали 140 жильцов дома, из-под завалов спасли семерых человек. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации.
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК). Ведомство рассматривает версию взрыва из-за утечки бытового газа в качестве приоритетной.