Администрация Петербурга не согласовала марш памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой 19 января

В Санкт-Петербурге комитет по вопросам законности городской администрации не согласовал проведение митинга против пыток и репрессий, приуроченного к десятилетию со дня убийства Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Об этом сообщают организаторы митинга.

«Комитет по вопросам законности Смольного и районные администрации по надуманным основаниям отклонили все предложенные организаторами варианты проведения акции, предложив митинговать на задворках», – сообщили организаторы.

Оргкомитет согласился провести акцию на Атаманской улице, но в Администрации центрального района заявили, что на выбранной площадке «ведутся ремонтные работы».

«Расцениваем это решение как очередную насмешку над свободой собраний, оскорбление памяти погибших антифашистов, журналистов и правозащитников, проявление солидарности властей Санкт-Петербурга во главе с и.о. губернатора Бегловым с организаторами липовых политических процессов и пыточных дел мастерами. На солидарность жандармов мы ответим солидарностью несогласных», – говорится в сообщении организаторов акции.

Ранее сообщалось, что департамент региональной безопасности мэрии Москвы согласовал шествие 19 января памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Сбор участников в состоится в 14:00 в Новопушкинском сквере и пройдет по Тверскому, Никитскому и Гоголевскому бульварам до улицы Пречистенка, а в 16:00 состоится возложение цветов. Согласованное число участников — до 500 человек.

Анастасия Бабурова и Станислав Маркелов были убиты неонацистами 19 января 2009 года в Москве. Маркелов был известным адвокатом, защищавшим в судах левых активистов. Анастасия Бабурова являлась активисткой анархистского движения.