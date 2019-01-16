В Миассе полиция возбудила уголовное дело по жалобе ЛГБТ-активиста на вымогательство

Правоохранительные органы Челябинской области завели уголовное дело по ч. 1 ст. 163 УК РФ «Вымогательство» после жалобы ЛГБТ-активиста из Миасса. Об этом «Новой газете» рассказали в движении «Солидарность», объединяющем представителей ЛГБТ-сообщества.

В постановлении о возбуждении уголовного дела, которое имеется в распоряжении редакции, говорится следующее: «В период времени с 10 декабря 2018 года по 18 декабря 2018 года неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, используя социальную сеть «Вконтакте» в качестве средства связи, требовало передачи денежных средств в размере 2800 рублей под угрозой распространения в сети интернет сведений, позорящих потерпевшего, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего и его близким».

Вымогательство, по информации «Новой газеты», велось с двух аккаунтов, один из которых зарегистрирован на имя «Стас Ивлиев», второй — на имя «Дима Федосеев». В движении «Солидарность» утверждают, что это один человек.

В распоряжении «Новой газеты» также имеются скриншоты переписки потерпевшего с подозреваемыми в вымогательстве. Так, например, от имени «Федосеева» потерпевшему было отправлено такое сообщение: «Все твои данные у меня, все твои друзья тоже сохранены, а родителей найти не будет большой проблемой. Чуешь, к чему веду? Если не хочешь, чтобы все узнали, что ты гей, тебе всего лишь надо заплатить 2000 рублей. Не такая большая цена за дальнейшую нормальную жизнь. Как думаешь? Готов дальше вести разговор? Или мне начинать писать списку твоих друзей?»

От имени «Стаса Ивлиева» от потерпевшего требовали перевести 800 рублей, в противном случае угрожая дать информацию о его сексуальной ориентации в городские сообщества в социальных сетях.

Отметим, что случай в Миассе уже второй за месяц, когда силовые органы возбуждают дела по жалобам ЛГБТ-активистов. Ранее «Новая газета» рассказывала, что в Челябинске прокуратура поручила полицейским найти и допросить местного жителя Александра Мысливца, который в социальных сетях оскорбил представителя ЛГБТ-сообщества Артема Ш.

Случай с Артемом Ш. вызвал широкий резонанс, так как ранее полицейские крайне неохотно реагировали на жалобы ЛГБТ-активистов. По словам сооснователя Российской ЛГБТ-сети Игоря Кочеткова, правоохранительные органы предпочитали не заводить дела, в которых заявителями были представители ЛГБТ, даже если речь шла о более серьезных преступлениях, чем оскорбления или вымогательство.

Так в прошлом году в Волгограде полиция отказалась возбуждать уголовное дело по жалобе ЛГБТ-активиста на избиение, мотивировав это тем, что «таких людей» правоохранительные органы защищать не обязаны.