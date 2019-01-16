Россия поднялась на четвертую строчку в рейтинге вузов развивающихся стран

Количество российских вузов, которые вошли в рейтинг университетов из стран с активно развивающейся экономикой ( Emerging Economies University Rankings 2019) по версии журнала Times Higher Education (THE), увеличилось с 27 до 35. Это позволило России обогнать Тайвань (32) и вплотную приблизившись к Бразилии (36) по числу вузов, представленных в рейтинге.

Первое место по этому показателю занимает Китай (72), второе – Индия (49). Россия оказалась на четвертом месте. Всего в рейтинге представлены 450 вузов из 43 стран.

Среди вошедших в рейтинг российских вузов, самое высокое, пятое, место в списке занял Московский государственный университет имени Ломоносова (МГУ). В прошлом году МГУ находился на третьем месте.

Московский физико-технический институт (МФТИ) занял 12-е место, опустившись на одну строчку по сравнению с прошлым годом, Национальный исследовательский ядерный университет (НИЯУ МИФИ) – 16-е место (+3 строчки по сравнению с прошлым годом).

Вошедшие в топ-50 рейтинга Высшая школа экономики, поднявшаяся на 10 позиций, и Томский госуниверситет (-28) оказались на 22-ом и 49-ом месте соответсвенно.

Рейтинг THE Emerging Economies University Rankings составлен на основе 13 индикаторов, объединенных в пять групп: обучение и образовательная среда (30%), научная работа (30%), цитируемость научных публикаций (20%), международная мобильность студентов и сотрудников (10%).

При составлении рейтинга используются те же критерии, что и в глобальном рейтинге THE World University Rankings.

В сентябре прошлого года Times Higher Education представил рейтинг лучших университетов мира. В топ-500 вошли четыре российских вуза: МГУ, МФТИ, Высшая школа экономики и МИФИ.