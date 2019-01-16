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В США арестовали ведущую иранского телеканала PressTV

Общество

 

В США арестовали ведущую иранского англоязычного телеканала PressTV Марзие Хашеми. Об этом сообщается на сайте телеканала.

«Нам сообщили, что журналист и ведущая новостей Марзие Хашеми была арестована и заключена под стражу в Вашингтоне. Причины ее ареста неизвестны, ей не было предъявлено никаких официальных обвинений», – сообщил телеканал. 

Как пишет PressTV, ведущая пожаловалась на то, что в изоляторе ее заставили снять хиджаб, а также отказывают ей в доступе к халяльной или вегетарианской еде. Из-за этого она несколько дней ест только хлеб и крекеры.

По данным канала, журналистка была задержана 13 января в аэропорту Сент-Луиса, она приехала в США, чтобы навестить своего больного брата. 

Теги:
сша, nt
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