В США арестовали ведущую иранского телеканала PressTV

Press TV anchor Marzieh Hashemi arrested in U.S., denied access to halal food https://t.co/EqnLKPc5Za #FreeMarziehHashemi #PrayForMarziehHashemi #FreePresstvJournalist pic.twitter.com/1FiOfqmz2M— Press TV (@PressTV) January 16, 2019
«Нам сообщили, что журналист и ведущая новостей Марзие Хашеми была арестована и заключена под стражу в Вашингтоне. Причины ее ареста неизвестны, ей не было предъявлено никаких официальных обвинений», – сообщил телеканал.
Как пишет PressTV, ведущая пожаловалась на то, что в изоляторе ее заставили снять хиджаб, а также отказывают ей в доступе к халяльной или вегетарианской еде. Из-за этого она несколько дней ест только хлеб и крекеры.
По данным канала, журналистка была задержана 13 января в аэропорту Сент-Луиса, она приехала в США, чтобы навестить своего больного брата.