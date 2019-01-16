Минюст предложил обязать НКО отчитываться о руководителях и месте нахождения

Министерство юстиции России разработало поправки к закону «Об общественных объединениях», в которых предложило обязать некоммерческие организации (НКО) без юридического лица отчитываться о своем полном названии, месте нахождения и руководителях. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на еще не опубликованный законопроект.

В ведомстве считают, что сейчас отсутствуют «актуальные систематизированные сведения об общественных объединениях, не являющихся юрлицами», которые, по версии Минюста, необходимы для подачи заявлений в суд «о возмещении причиненного вреда в рамках гражданского судопроизводства» и «о запрете деятельности» таких объединений.

Согласно идеи ведомства, в случае принятия закона, объединения будут обладать предусмотренными для них правами лишь после размещения уведомления о своем полном названии, месте нахождения и руководителе. Если НКО этого не сделает, то организации будет грозить лишение права проводить митинги, рассказывать о своей деятельности и защищать интересы участников в органах власти — то есть фактически запрет на дальнейшую деятельность.

«Коммерсант» напоминает, что аналогичный механизм был предусмотрен при введении реестра НКО — «иностранных агентов», после чего ряд подпадавших под эти требования НКО отказались от статуса юрлица.

В случае принятия закона изменения вступят в силу после девяти месяцев со дня официального опубликования, появснили в Минюсте.

Старший юрист «Команды 29» Макс Оленичев считает, что «новый реестр станет очередным инструментом давления на гражданское общество».

«Ситуация, когда общественные организации стараются работать без госрегистрации,— адекватная реакция на работу в условиях авторитаризма. За последние шесть лет государство зачистило поле гражданской активности среди зарегистрированных НКО, но у него отсутствуют эффективные механизмы контроля деятельности незарегистрированных организаций»,— сказал он.

По мнению юриста Московской Хельсинкской группы Александра Передрука, «в группе риска» окажутся в том числе религиозные группы, а за введением нового реестра последует распространение на незарегистрированные НКО закона об «иностранных агентах».