Суд продлил арест задержанным на Азове 24-ем украинским морякам

Лефортовский суд Москвы продлил до 24 апреля арест еще четырем украинским морякам, задержанным российскими пограничниками во время инцидента в Керченском проливе. Заседание проходило в закрытом режиме.

Речь идет о старшине Владиславе Костышине, капитане 3 ранга Владимире Лисовом, а также матросах Викторе Беспальченко и Владимире Варимезе.

Накануне суд продлил на два месяца арест 20 украинским морякам. Под аретсом до 24 апреля останутся командир буксира «Яны Капу» Олег Мельничук, старший матрос Андрей Артеменко, матросы Андрей Эйдер, Василий Сорока и Юрий Безъязычный.

Арест также продлили командиру артиллерийского катера «Никополь» старшему лейтенанту Богдану Небылице, механикам рейдового буксира «Яны Капу» Сергею Чулибу и Юрию Будзыло, матросу «Бердянска» Богдану Головашу, матросу «Никополя» Сергею Попову, старшему матросу «Яны Капу» Владимиру Терещенко и мичману Андрею Шевченко.

В СИЗО также оставили старшего матроса «Яны Капу»​ Михаила Власюка, капитан 2 ранга «Бердянска»​ Дениса Гриценко, старшего матроса «Никополя» Вячеслава Зинченко и офицера контразведки СБУ Андрея Драча, а также капитану малого бронированного артиллерийского катера «Бердянск» Роману Мокряку, матросам «Никополя» Андрею Опрыску и Сергею Цибизову, а также матросу буксира «Яны Капу» Евгению Семидоцкому.

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Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российская погранслужба обстреляла и задержала три украинских военных корабля, направлявшихся из Одессы в Мариуполь. Российская сторона заявляла, что корабли незаконно пересекли границу, так как Украина предварительно не подала заявки на проход судов. Киев утверждает, что отправлял запросы, но не получил на них ответа.

ФСБ возбудила уголовное дело и предъявила обвинение 24 украинским морякам (по части 3 статьи 322 УК РФ) в «незаконном пересечении границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору».