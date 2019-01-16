Бывшего начальника карельской ИК-7 Коссиева приговорили к 2,5 годам колонии. О пытках в этой колонии рассказывал Ильдар Дадин

Сегежский городской суд приговорил бывшего начальника карельской ИК-7 Сергея Коссиева к 2 годам и 6 месяцам колонии общего режима за превышение полномочий и злоупотребление ими (ч. 1 ст. 285 УК, ч. 1 ст. 286 УК), сообщает «7×7».

Его заместителя Анатолия Луиста приговорили к трем годам колонии общего режима также за злоупотребление полномочиями и превышение их, а также за получение взятки (ч. 3 ст. 290 УК).

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