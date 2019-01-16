Росгвардия уволила прапорщика из-за критики власти и агитации за Грудинина в блоге на YouTube

Росгвардия уволила прапорщика Дмитрия Куприна из войсковой части города Озерска в Челябинской области за критику власти на своем канале в YouTube. Об этом сообщает 74.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В соответствии со статьей 27.1 федерального закона «О статусе военнослужащих» на него распространяется

прямой запрет «допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой информации, в отношении деятельности государственных органов»,

– пояснили в пресс-службе ведомства.

По словам Куприна, начальству не понравился его видеоблог, в котором он накануне выборов президента агитировал за Павла Грудинина, а после периодически критиковал главнокомандующего Росгвардии генерала Виктора Золотова, президента Владимира Путина и представителей власти.

Он также добавил, что аттестационная комиссия интересовалась его счетами и пыталась выяснить, не является ли он иностранным агентом из-за того, что на карту Куприна поступил перевод в 19 тысяч рублей от Google за рекламу на своем канале.

Как утверждает Куприн, внутренняя проверка в отношении него началась весной 2018 года после жалобы ФСБ.

Куприн служил по контракту более 11 лет. В 2015 году он взял военную ипотеку на квартиру, которую мог получить в 2020 году. Теперь, чтобы не лишиться жилья, он должен вернуть Росгвардии 1,35 миллиона рублей.