На химзаводе в Ленобласти произошел взрыв. Несколько рабочих пострадали

Обновление 14:18 Число пострадавших возросло до четырех, пожар после взрыва был ликвидирован, сообщили ТАСС в МЧС.

В городе Кингисепп Ленинградской области на химзаводе «Полипласт Северо-Запад» (промзона «Фосфорит») произошел взрыв, трое рабочих получили порезы и ссадины из-за выбитых стекол, сообщили ТАСС в экстренных службах.

По данным чиновников, взорвалась бочка с селитрой. Губернатор Александр Дрозденко уточнил в инстаграме, что из-за попадания искры от болгарки. В результате взрыва обрушилась часть цеха по производству химических добавок на площади 50 кв метров. Поскольку в момент инцидента у рабочих был обеденный перерыв, в цехе было немного человек.

Пользователи сообщества «Кингисепп | KNG» сообщают о том, что на складах в расстоянии около километра выбило окна, близлежащие дома сильно трясло.

Очевидцы сообщают о мощном взрыве на заводе в Кингисеппе. По предварительным данным, взорвалось что-то на заводе "Полипласт". Отмечается, что окна выбило даже в зданиях, которые находятся в километре от этого места pic.twitter.com/dbe4PxAib8 — Ivan Avierčanka (@tutejshyja) January 16, 2019

Завод «Полипласт» производит химические добавки, применяющиеся при производстве строительных материалов — бетона, железобетонных изделий и строительных растворов.