«Ненависть льется через край». Песков рассказал о «травле» чиновников в России

В России принято «травить» чиновников, а под «каток общественной критики» попадают как хорошие госслужащие, так и плохие, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью газете «Аргументы и Факты».

По мнению Пескова, граждане абсолютно нетерпимо относятся к чванству, к проявлению чрезмерной роскоши, и «это правильно», при этом в российском обществе «полностью» отсутствует толерантность к чужим словам, и иногда «неловкая фраза» может привести к травле.

Вместе с тем большая часть госслужащих «самоотверженно работает на благо страны». «А в обществе отношение к ним такое, что мне порой бывает стыдно говорить, что я чиновник. Ненависть льется через край», — сказал пресс-секретарь.

Так Песков ответил на вопрос журналистов о том, как он относится к высказываниям некоторых госслужащих, которые вызвали резонанс в обществе. В качестве примера собеседник Пескова привел слова свердловской чиновницы Ольги Глацких о том, что «государство не просило рожать», и слова экс-министра занятости труда и миграции Саратовской области Натальи Соколовой о том, что 3,5 тысячи рублей в месяц «вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей».

После этого в «Единой России» разработали этические нормы, которым теперь обязаны следовать все члены партии. По словам депутата Госдумы Андрея Красова, большинство членов партии уже придерживаются этических норм, однако есть «отдельные представители», которые своими действиями и высказываниями «могут бросать тень на работу всей партии».