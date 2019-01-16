Греф опроверг информацию о создании региональной авиакомпании на базе Utair

Сбербанк и ВТБ не занимаются тем, что работают над проектом правительства по созданию региональной компании на базе Utair. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на главу Сбербанка Германа Грефа.

«Это кто-то из ваших братьев или сестер [журналистов] генерирует. Да нет, конечно», — ответил Греф на соответствующий вопрос в кулуарах Гайдаровского форума.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на близкие к банкам и авиакомпании источники рассказала, что банки для создания нового регионального перевозчика могут использовать авиакомпанию Utair.

Вариант с Utair рассматривается потому, что у компании огромные долги, в том числе и перед Сбербанком, говорилось в публикации газеты. По данным собеседников «Ведомостей», банки могут забрать Utair для проекта путем конвертации долга авиакомпании перед Сбербанком в акции или же просто заключив соглашение о перевозках.

Напомним, в мае президент России Владимир Путин поручил к 2024 году довести долю региональных перевозок во внутренних перелетах до 50%. Для исполнения указа, в частности только лишь для модернизации региональных аэропортов, Росавиация попросила 166 млрд рублей.