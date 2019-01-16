«Я требую у него совета». Президент Сербии рассказал о постоянных консультациях с Путиным
Президент Сербии Александар Вучич постоянно консультируется и советуется со своим российским коллегой Владимиром Путиным, рассказал сербский глава государства в интервью ТАСС.
«Я всегда консультируюсь и советуюсь с президентом Путиным, я спрашиваю у него совета, я требую у него совета, я прошу его совета», — заявил Вучич.
Глава Сербии поделился тем, как рассказывает Путину правду, которая не всегда ему нравится. Но, по мнению Вучича, именно это «очень уважает» российский президент.
«И я это уважаю, поскольку он лидер великой страны, а я лидер маленькой страны, а он выказывает уважение в отношении такой страны, я ему за это бесконечно благодарен», — сказал сербский президент.
Вучич также заявил, что российский лидер обладает огромной популярностью в Сербии, потому что Россия заблокировала резолюция ООН о признании сербов народом, осуществлявшим геноцид на территории бывшей Югославии.
Напомним, Путин посетит Сербию с официальным визитом 17 января, во время которого, как ожидается, будет подписано 21 соглашение, в том числе в сфере транспорта, энергетики и цифровой экономики.