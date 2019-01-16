Лавров объяснил требование к Японии признать итоги Второй мировой войны

Признание Японией итогов Второй мировой войны является условием на котором держится современная международная система, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Так он ответил на вопрос, зачем российская сторона требует от японской стороны признать итог войны.

«Это попытка понять, почему Япония — единственная страна в мире, которая не может сказать: я признаю итоги Второй мировой войны в полном объеме», — добавил Лавров, напомнив, что Япония подписала Устав ООН, в котором есть статья, гласящая, что «все результаты Второй мировой войны незыблемы».

Глава МИД указал на то, что термин «северные территории», который используются в японском законодательстве, противоречит уставу ООН.

Напомним, 11 января Москва заявила, что готова подписать мирный договор с Токио в том случае, если японские власти признают итоги Второй мировой войны в полном объеме, в том числе признание суверенитета России над южными Курильскими островами.

Заключению мирного соглашения между двумя странами мешает территориальный спор за острова Итуруп, Шикотан, Кунашир и гряду Хабомаи, который тянется с середины прошлого века. Япония называет их своими оккупированными северными территориями. Россия настаивает на том, что Курильские острова перешли СССР по итогам Второй мировой войны в 1945 году.