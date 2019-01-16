В Пензе семерым фигурантам «пензенского дела» продлили арест до 18 апреля

Пензенский областной суд продлил арест фигуранту дела «террористического сообщества «Сеть» Илье Шакурскому до 14 апреля, сообщает «7х7».

Накануне, 15 января, до той же даты в СИЗО Пензенский областной суд оставил других фигурантов дела — Армана Сагынбаева и Дмитрия Пчелинцева, а в Ленинском районном суде продлили арест Михаилу Кулькову и Максиму Иванкину. 14 января областной суд также продлил арест Андрею Чернову и Василию Куксову.

На 17 января в Петербургском городском суде назначены заседания по продлению ареста Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову. Дело Игоря Шишкина, который пошел на сделку со следствием, в конце декабря передали на рассмотрение в Московский окружной военный суд.

Напомним, Илья Шакурский и еще десять человек являются фигурантами дела «Сети» (или «пензенское дело») и сейчас находятся под арестом по обвинению в участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК), которое якобы готовило вооруженное восстание и взрывы во время выборов президента и чемпионата мира по футболу.

Фигуранты дела неоднократно заявляли, что их пытали током и требовали дать признательные показания. Обвиняемые жаловались на необоснованное помещение в карцер за разговоры на прогулке или за «запрещенку».