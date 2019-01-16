IBSF дисквалифицировала на два года четырех российских бобслеистов за нарушение антидопинговых правил

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) дисквалифицировала главу российской Федерации бобслея и скелетона Александра Зубкова, а также бобслеистов Алексея Пушкарева, Ильвира Хузина и Александра Касьянова до 18 декабря 2020 года, об этом сообщается на сайте IBSF.

В сообщении организации говорится, что спортсмены дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. Их результаты с февраля 2014 года организация аннулировала.

«Нет обстоятельств, которые приведут к отмене или сокращению стандартного срока дисквалификации», — отметили в IBSF, добавив, что Хузин, Пушкарев и Касьянов были временно отстранены от работы с 13 декабря 2018 года, Зубков — с 19 декабря 2018 года.

Спортсмены могут обжаловать решение Международной федерации бобслея и cкелетона.

Как отмечает Sports.ru, дисквалификация лишает права не только участвовать в соревнованиях, но и занимать любую должность в национальной федерации. Из этого следует, что Зубков должен будет покинуть пост президента Федерации бобслея и скелетона России.

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил спортсмена звания олимпийского чемпиона и двух золотых медалей, завоеванных на Олимпийских играх в Сочи. В ноябре 2018 года Мосгорсуд удовлетворил иск Зубкова о признании этого решения CAS недействительным на территории России.