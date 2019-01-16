Путин поручил расселить пострадавший от взрыва дом в Магнитогорске

Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил губернатору Челябинской области Борису Дубровскому расселить пострадавший от взрыва дом в Магнитогорске, сообщает ТАСС.

«Несмотря на то, что экспертиза показывает, что жить там можно, но трагедия большая — 39 погибших. Я людей понимаю, которые живут в этом месте. Надо пойти навстречу людям и дом расселить»,

— сказал Путин.

Как передают «Ведомости», затраты на это президент оценил в 1,3 миллиарда рублей, которые выделят федеральное правительство и власти Челябинской области, также власти планируются обратиться за помощью к «Магнитогорскому металлургическому комбинату».

Ранее администрация города сообщала, что уцелевшие после взрыва подъезды оставят, а пострадавшие седьмой и восьмой подъезд снесут, сделав из дома два отдельно стоящих здания. При этом один из жильцов шестого подъезда в разговоре с корреспондентом «Новой» жаловался на трещины в стенах. «У меня в комнате появилась щель между потолком и стеной, сплошная трещина на потолке, а также несколько трещин на самих стенах, — говорил он.

Жильцы также создали петицию с просьбой расселить уцелевшие подъезды, на данный момент ее подписали более двухсот тысяч человек. Челябинский губернатор Дубровский после этого обвинял их в «плясках на костях», в своем телеграм-канале он написал: «Кто-то пытается плясать на костях. Начинают собирать какие-то подписи, раскачивать ситуацию».

Автор петиции Алексей Соколов после этого рассказывал «Новой», что его задело это заявление: жильцы не пытаются как-либо нажиться, прося у государства предоставить равноценные квартиры, ведь хотя их прежние и не были разрушены при взрыве, вновь ощущать себя в безопасности в них уже нельзя.

Взрыв в жилом доме на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске произошел утром 31 декабря. В результате обрушились расположенные с третьего по десятый этаж квартиры одного из подъездов. Под завалами погибли 39 человек.

По официальной версии следствия, в доме произошел взрыв бытового газа. Однако следователи «продолжают отрабатывать все версии произошедшего взрыва», какие именно — не уточняются. Как сообщалось ранее, следов взрывчатых веществ следователи не обнаружили.

14 января также произошел взрыв бытового газа в городе Шахты Ростовской области. В результате погибли пятеро человек, в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. 16 января в Шахтах объявлен траур по погибшим.