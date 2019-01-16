YouTube запретил публиковать опасные челленджи и флэшмобы

После обновления правил YouTube пользователям запретили выкладывать видео с челленджами и флэшмобами, выполнение которых может привести к серьезным травмам или смерти.

В качестве примера администрация видеохостинга привела Tide Pods Challenge, когда люди пытаются прокусить капсулу для стирки, и Fire Challenge, когда на короткое время на человеческое тело выливается горючая жидкость и поджигается на короткое время.

Кроме того, под запрет попали видео с розыгрышами, в которых люди думают, что им угрожает опасность, или такая опасность действительно существует, особенно, если на видео запечатлены дети.

Администраторы дали пользователям два месяца на то, чтобы изменить свой опубликованный контент. После истечения этого срока за нарушение правил видео будут удаляться, а автор получать предупреждение. После трех таких предупреждений канал со всеми видео будет блокироваться.