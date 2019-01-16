ФСБ сообщила о высылке из страны украинца по подозрению в подготовке к сбору данных о военных в Крыму

Федеральная служба безопасности задержала в Воронежской области и выдворила из страны украинца Леонида Каплуна, который, по их данным, планировал по заданию Службы безопасности Украины собирать в Крыму данные о российских воинских частях, сообщает Интерфакс. Ему также запретили въезд в страну на 20 лет.

Каплун, занимающийся пассажирскими перевозками на маршруте Киев-Симферополь-Севастополь, как утверждает ФСБ, был завербован агентами СБУ при прохождении пункта пропуска «Каланчак» (на границе с Херсонской областью) и получил псевдоним «Рыжий».

«Каплуну было поручено собрать и передать украинской спецслужбе информацию о дислокации российских воинских частей, передвижениях военной техники на территории Республики Крым, а также численном составе сотрудников пограничных органов, проходящих службу в МАПП «Армянск», — заявили в ФСБ.

В ноябре ФСБ сообщила о задержании на Кубани украинца Юрия Пермякова, работавшего таксистом. Его также обвинили в сборе информации о российских вооруженных силах по заданию СБУ.