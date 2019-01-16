Суд прекратил уголовное дело об экстремизме за публикацию поющего «Мурку» священника

В Санкт-Петербурге отменили штраф в 300 тысяч рублей местному жителю Ивану Барбакову, которого признали виновным по статьи 282 УК РФ (экстремизм), говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов города.

«Апелляционная коллегия приговор суда отменила, уголовное дело прекратила за отсутствием состава преступления в связи с декриминализацией деяния», — объяснили в пресс-службе.

Уголовное дело против Барбакова завели после того, как он опубликовал видеозапись под названием «Священнослужитель вдохновенно исполняет хит из уголовного репертуара (поп поет Мурку)», а также картинки, на одной из которых с левой стороны изображен лик Иисуса, а с правой — человекоподобный образ; на второй картинке изображены несколько фотографий людей с подписями. По мнению следователей, изображения оскорбляли евреев.

Во время суда судебного заседания Барбаков признал вину в том, что он намеренно опубликовал в интернете записи, которые унижают достоинства человека либо группы лиц по признакам национальности.

Напомним, в конце декабря президент Владимир Путин подписал закон о частичной декриминализации статьи о возбуждении ненависти (ч. 1 ст. 282 УК): первое нарушение предполагает административное наказание в виде штрафа от 10 до 20 тысяч рублей, а повторное в течение года — уже уголовную ответственность.