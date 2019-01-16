Гендиректора компании-производителя водки «Пять озер» задержала полиция

Сотрудники правоохранительных органов задержали гендиректора Алкогольной сибирской группы (АСГ) Игоря Савельева, компания которого выпускает водку «Пять озер» и «Хаски». Об этом РБК рассказал владелец АСГ Андрей Стрелец.

Источники РБК утверждают, что Савельева задержали 14 января в офисе компании в Москве в рамках уголовного дела, возбужденного по статье о мошенничестве (статья 159 УК РФ).

При этом Стрелец утверждает, что компания работает в штатном режиме и действия сотрудников полиции никак не связаны с АСГ.

О Савельеве известно, что он работал гендиректором американской Wrigley, председателем совета директоров ГК «Наш хлеб» и «Акваника», в 2013-м перешел на должность гендиректора комбината «Русагро». АСГ Савельев возглавил в 2015 году.