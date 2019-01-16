Суд освободил осужденного за экстремизм томского блогера в связи с частичной декриминализацией ст. 282 УК

Октябрьский районный суд Томска постановил освободить блогера Вадима Тюменцева, осужденного по ст. 280 УК (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и ст. 282 УК (возбуждение ненависти или вражды), об этом сообщает «Правозащита Открытки» в своем telegram-канале.

Суд принял решение об освобождении Тюменцева в связи с частичной декриминализацией 282-ой статьи УК. «Правозащита Открытки» отмечает, что Тюменцев провел в заключении 3 года и 9 месяцев.

В разговоре с «Новой газетой» адвокат «Правозащиты Открытки» Андрей Миллер, представляющий интересы блогера, подчеркнул, что освобождение Тюменцева не было досрочным: «Это было ходатайство в порядке ст. 10 УК РФ (обратная сила уголовного закона) о пересмотре приговора в связи с внесением изменений в ч.1 ст. 282 УК Федеральным законом от 28 декабря 2018 года №519-ТЗ. Это не было ни в коем случае ходатайством об условно-досрочном освобождении».

Адвокат отметил, что Тюменцев с начала уголовного дела не признавал своей вины, сейчас себя виновным также не считает: «Изначально в его действиях не было состава преступления, это и остается его позицией».

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Миллер рассказал, что Тюменцев подал ходатайство о пересмотре приговора 20 декабря, до подписания закона о частичной декриминализации ст. 282 УК президентом России Владимиром Путиным.

Рассмотрение дела блогера в суде назначили на 21 января, однако, подчеркнул адвокат, «Вадим отсидел назначенное по части 2 статьи 280 УК РФ еще в конце октября 2018», поэтому защитник рекомендовал ему подать заявление об ускорении рассмотрения ходатайства, согласно ст. 6.1 УПК РФ (разумный срок уголовного судопроизводства).

Суд ходатайство удовлетворил, сообщил Миллер, и назначил рассмотрение дела на 16 января.

«Я уверен, что такое ходатайство в порядке статьи 10 УК РФ о пересмотре приговора в связи с поправками, которые смягчают положение осужденного, рассмотрено первое в России, потому что осужденные смогли и начали подавать [ходатайства] лишь после 8 января 2019 года, когда поправки, предусмотренные Федеральным законом №519-ФЗ вступили в законную силу», – сказал Миллер.

Вадим Тюменцев был приговорен к 3,5 годам колонии общего режима по ст. 280 УК и к 2,5 годам лишения свободы по ст. 282 УК за размещение в своем блоге двух трехминутных видеороликов, в одном из которых призывал к «перекрытию улицы в знак протеста против «беспредела маршрутчиков, крышуемых мэрией», в другом – к «выдворению луганско-донецких беженцев», что было расценено судом как «разжигание ненависти к украинскому народу».

Напомним, в конце декабря президент Владимир Путин подписал закон о частичной декриминализации статьи о возбуждении ненависти (ч. 1 ст. 282 УК): первое нарушение в течение года предполагает административное наказание в виде штрафа от 10 до 20 тысяч рублей, а повторное — уже уголовную ответственность.