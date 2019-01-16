В Нижегородской области жертве избиения в отделении присудили 5 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование

Кстовский городской суд Нижегородской области присудил 5 тысяч рублей Карине Морозовой в качестве компенсации морального вреда за незаконное привлечение к уголовной ответственности по статье об оскорблении полицейского (ст. 319 УК), сообщил «Комитет против пыток».

В сентябре 2016 года девушку задержали и доставили в отделение, когда та гуляла с собакой. Там сотрудница полиции стала досматривать ее в присутствии других задержанных и силой сняла с нее бюстгалтер, разрезав его ножницами, а после прижала ее к полу и наступила коленом на голову, тогда как другой полицейский распылил слезоточивый газ в лицо ей и ее таксе.

Хотя врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму и несколько переломов, дело в отношении «неустановленных» сотрудников отделения о превышении полномочий (ст. 286 УК) возбудили только на третий раз в январе 2017 года.

Против самой Морозовой тогда также возбудили уголовное дело – об оскорблении полицейского, и суд вскоре признал ее виновной, хотя при апелляции в конце 2017 года дело было прекращено. Дело в отношении полицейских было также прекращено в ноябре 2018 года. Юристы «Комитета против пыток» намерены обжаловать это в ЕСПЧ.