Против сотрудников исследовательского института Минобороны возбудили дело о хищении около 250 млн рублей

Военно-​следственное управление Следственного комитета (СК) по Москве возбудило уголовное дело в отношении начальника второго управления 46-го Центрального научно-исследовательского институт​а (ЦНИИ) Минобороны полковника Михаила Котова и его заместителя Василия Козланжи о хищении около 250 млн рублей, сообщает РБК.

Издание отмечает, что согласно материалам, оглашенным 15 и 16 января на заседаниях Московского гарнизонного военного суда, дело начали расследовать в ноябре 2018 года. Котову и Козланжи вменяется мошенничество в особо крупном размере в составе организованной преступной группы (ч. 4 ст. 159 УК). Потерпевшей стороной в деле признано Минобороны.

Суд, сообщает РБК, запретил полковнику совершать определенные действия до 18 апреля: ему нельзя общаться с коллегами и подчиненными и покидать свою квартиру в период с 22 до 6 часов.

По версии следствия, Котов в 2016-2018 годах с неустановленными лицами заключал фиктивные договоры с коммерческими фирмами, которые выполняли, но по факту не осуществляли научно-исследовательские работы для ЦНИИ. РБК отмечает, что, по мнению следователей, ущерб может превышать 250 млн рублей.

Котов вину не признает. «Михаил Анатольевич обвиняется в том, что он якобы использовал какие-то фирмы для выполнения работ по различного рода контрактам. Для научной работы якобы привлекались какие-то сторонние организации, о которых он, Михаил Анатольевич, не в курсе. Мы это отрицаем и хотим сообщить, что все работы были выполнены, все контракты были исполнены и у Минобороны в этом плане никаких претензий нет», — сказал РБК его адвокат Сергей Черняков, добавив, что все выделенные средства потратили по целевому назначению.

Козланжи частично признал вину и просил о соглашении со следствием. Военная прокуратура его не утвердила, как уточнил РБК адвокат Козланжи Виктор Макаренко, он воспользовался ст. 51 Конституции (никто не обязан свидетельствовать против себя и близких родственников) и отказался от дачи показаний.

РБК со ссылкой на оглашенные материалы дела отмечает, что Козланжи вменяется хищение 74 млн рублей, которое связано с фиктивным наймом людей, которые на самом деле не работали в 46-м ЦНИИ и перечисление им денег под видом зарплаты.

Замначальника второго управления 46-го ЦНИИ с середины ноября находится под арестом, 16 января суд решил продлить ему меру пресечения.

Согласно информации на сайте Минобороны, основными задачами 46-го ЦНИИ являются обоснование перспектив развития системы вооружения Вооруженных Сил России, разработка госпрограмм вооружения, а также их утверждение.