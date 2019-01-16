В Крыму прекратили дело против крымскотатарского активиста за общение по интернет-рации Zello

Следственный комитет прекратило уголовное дело в отношении крымскотатарского активиста Исмаила Рамазанова за «разжигающие вражду» высказывания через интернет-рацию Zello (ст. 282 УК), сообщил адвокат международного объединения «Агора» Алексей Ладин.

Об следователь Тимофей Пивень заявил на судебном заседания в Симферопольском районном суде, куда адвокат пожаловался на бездействие следователя: тот не прекращал дело после вступления в силу президентских поправок о частичной декриминализации статьи 282 УК.

Постановление об удовлетворении ходатайства адвоката Ладина было вынесено еще 9 января, в день обращения, однако в суде было предъявлено только сегодня.

«Я полагаю, что постановление было вынесено задним числом»,

— рассказал адвокат.

При этом постановления о прекращении дела, по словам следователя, еще нет. Адвокат предположил, что это противоречие будет устранено на следующем судебном заседании 18 января, где будет объявлено об окончательном прекращении дела против Рамазанова.

Аналогичные ходатайства были поданы Ладиным и по другим его подзащитным в Крыму, обвиняемым по 282 статье УК. Среди них Эльвина Мамедова, обвиняемая в размещении «экстремистских» постов на странице во «ВКонтакте» и Гульсум Алиева, обвиняемая в размещении «экстремистских» постов в фейсбуке. Затягивание отмены уголовного преследования адвокат в разговоре с «Новой» называл «игнорированием изменения федерального законодательства в Крыму».

Исмаила Рамазанова задержали 23 января 2018 года в своем доме в поселке Новый мир. Он полгода находился в симферопольском СИЗО, пока 14 июля его не отпустили под подписку о невыезде.

Во время обыска у него обнаружили пакет с патронами девятого калибра, однако Рамазанов настаивал на том, что они были подброшены сотрудниками ФСБ. В ноябре дело о приобретении и хранении боеприпасов (ст. 222 УК) было закрыто. По делу о разжигании ненависти его обвиняли в том, что сказанные им в октябре 2017 года через интернет-радиостанцию Zello слова были признаны экспертом экстремистскими.