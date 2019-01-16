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Во время взрыва в одном из сирийских городов погибли четверо американских солдат

Общество

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В сирийском городе Манбидж рядом с маршрутом патруля международной коалиции произошел взрыв, четверо солдат из США погибли, сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя властей США.

Представитель международной коалиции под руководством США подтвердил гибель американцев, не уточнив их число. Он объяснил, что военные занимались патрулированием.

По данным агентства, во время взрыва, который устроил смертник, могли погибнуть 16 человек. Информация о количестве пострадавших разнится: так турецкий телеканал NTV говорит, что пострадали не менее 20 человек.

Ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».   

Теги:
mp, взрыв, теракт , сирия
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