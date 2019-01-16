Следователи заинтересовались работами художницы из Петербурга из-за жалобы на растление детей

В Петербурге следователи в связи с проверкой жалобы на растление малолетних, в котором заподозрили художницу Милу Арбузову, провели беседу с директором детского клуба «Нафаня» Ириной Середой, об этом она рассказала телеканалу «Дождь».

Канал отмечает, что Арбузова работала в детском клубе в 2017 году. Середа уточнила, что по жалобе на Арбузову проводится проверка, хотя сама художница 15 января на своей странице «ВКонтакте» написала, что против нее возбудили уголовное дело о растлении малолетних.

Директор клуба «Нафаня» сообщила «Дождю», что, по словам следователей, жалоба от «от некоего гражданина» поступила в московскую прокуратуру, в ее тексте говорилось о картине художницы под названием «Movimento di Belezza» («Движение красоты»). Середа опровергла информацию Арбузовой о том, что жалобу подал гражданин из страны Европейского союза (ЕС).

«Дождь» отмечает, что следователи спрашивали о том, знакома ли ли Середа с Арбузовой. Ей показали картины художницы, а также фотографии с ней и узнали, были ли созданы данные работы в детском клубе «Нафаня». Следственные органы заинтересовала в том числе серия портретов «Нормализация бюста», представляющую собой портреты девушек топлесс.

Арбузова в своем посте «ВКонтакте» связала произошедшее с вовлечением с 2010 года «в некую оппозиционную активность, в частности, борьбу против реформ в образовании, а также за честные выборы».