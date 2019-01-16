СМИ: ЕС согласовали санкции против четырех сотрудников ГРУ

В новый санкционный список Евросоюза попадут четыре россиянина, в том числе Александр Петров и Руслан Боширов, которых называют сотрудниками Главного разведывательного управления (ГРУ), утверждают источники РИА Новости, ТАСС и «Радио Свобода».

Имена двух других россиян не называются, однако известно, что санкции коснутся еще против пятерых сирийцев. Речь идет о санкциях в рамках принятого после событий в Солсбери санкционного механизма за применение химоружия.

Данное решение было принято послами стран ЕС, окончательно такие меры должны утвердить министры иностранных дел на Совете по иностранным делам ЕС в понедельник 21 января. После вступления в силу санкций новым фигурантам списка будет запрещено въезжать в ЕС, а их активы заморозят.

Напомним, 19 декабря 2018 года Министерство финансов США внесло в санкционный список имена 18 россиян, среди них подозреваемые в отравлении экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Руслан Боширов и Александр Петров.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери в начале марта. Великобритания считает, что к инциденту причастны сотрудники Главного разведывательного управления (ГРУ) Министерства обороны России Руслан Боширов и Александр Петров. Россия все обвинения отрицает.

Bellingcat и The Insider выпустили серию расследований, в которых говорится, что настоящее имя Петрова — Александр Мишкин, а Боширова — Анатолий Чепига. По версии журналистов, они оба являются сотрудниками ГРУ, которые в 2014 году получили звание Героя России за военные подвиги. В документе Минфина США Боширов и Петров указаны как Анатолий Чепига и Александр Мишкин соответственно.