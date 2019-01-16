ФСИН предложила запретить членам ОНК снимать заключенных и арестованных на свою аппаратуру

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) разрешит членам общественно-наблюдательных комиссий (ОНК) проводить съемку заключенных в следственных изоляторах (СИЗО) и колониях с их письменного согласия и лишь с использованием аппаратуры, принадлежащей учреждениям. Об этом говорится в проекте приказа ведомства, опубликованном на портале нормативно-правовых актов.

В документе сказано, что согласие заключенного распространится на время текущего посещения места лишения свободы членом комиссии. Администрация учреждения сможет устанавливать места, где разрешено будет осуществлять съемку. Свое согласие на ее проведение заключенный сможет отозвать.

В пояснительной записке к документу говорится, что нововведения позволят «исключить спорные моменты, связанные с досмотром членов комиссий при проходе на территорию учреждений УИС (уголовно-исполнительной системы – ред.) , предоставить им исправное и готовое к работе оборудование, а также обеспечить выполнение сотрудниками УИС своих обязанностей».

«Следственные изоляторы и исправительные учреждения необходимыми техническими средствами обеспечены в полном объеме», – отметили во ФСИН.

В июле 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий членам ОНК проводить кино-, фото- и видеосъемку нарушений прав заключенных в местах лишения свободы с их письменного согласия.