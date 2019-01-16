США заявили о намерении начать выход из ДРСМД в феврале

США намерены 2 февраля начать выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), об этом заявила заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон, сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что выход США из договора займет полгода.

«Вчера мы не смогли выйти на новый уровень [переговоров] с Россией», – сказала Томпсон о встрече 15 января с представителями МИД России в Женеве.

Накануне Госдепартамент назвал разочаровывающими итоги переговоров с Россией по ДРСМД. «Встреча была разочаровывающей и очевидно, что Россия продолжит существенно нарушать договор», — сказала Томпсон.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков констатировал, что «продвижения» по теме ДРСМД нет, а требования американской стороны не содержат конкретики и не позволяют рассчитывать на сближение подходов.

В октябре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о намерении страны выйти из ДРСМД, потому что, по его словам, Россия нарушала договор «в течение многих лет». Москва обвинения в нарушении договора отвергла.

Они связаны с ракетой 9М729. О ней рассказывал секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев в интервью «Российской газете».

«Нарушения они связывают с якобы проводимыми Россией испытаниями ракеты с дальностью полета более 500 километров. Они имеют в виду нашу модернизированную ракету 9М729 с улучшенными характеристиками, дальность которой при испытаниях не превысила 476 километров, о чем американская сторона была проинформирована и могла убедиться», — сказал Патрушев, напомнив о том, что допустимая дальность ракет по договору — 500 км.

ДРСМД был подписан США и СССР 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года. Согласно документу, обе страны обязались за три года уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000–5500 км) и меньшей (500-1000 км) дальности, а также не иметь таких ракет в будущем.