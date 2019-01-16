ОКР призвал отправить в отставку главу Федерации бобслея России в связи с дисквалификацией из-за допинга

Олимпийский комитет России (ОКР) намерен просить исполнить требование Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF), согласно которому президент Федерации бобслея России Александр Зубков должен уйти со своего поста в связи с дисквалификацией. Об этом заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, сообщает Интерфакс.

«Надеюсь, что проблему нам удастся решить совместными усилиями в рабочем порядке, в противном случае может быть подорвана вся деятельность ОКР и взаимодействие с международными спортивными организациями», — сказал он.

Поздняков сообщил, что помимо отставки Зубкова ОКР намерена просить Федерацию бобслея провести заседание высшего руководства организации для выборов нового руководителя.

Ранее IBSF дисквалифицировала до декабря 2020 года из-за нарушения антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи Зубкова и еще трех российских бобслеистов: Алексея Пушкарева, Ильвира Хузина и Александра Касьянова.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в 2017 году лишил Зубкова звания олимпийского чемпиона и двух золотых медалей, завоеванных на Олимпийских играх в Сочи. В ноябре 2018 года Мосгорсуд удовлетворил иск Зубкова о признании этого решения CAS недействительным на территории России.